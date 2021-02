Pourquoi lire à voix haute peut aider à prendre confiance en soi

Lire à voix haute améliore la prononciation, la compréhension des mots, enrichit la mémoire et développe la confiance en soi. Voici quatre raisons pour lesquelles vous devriez lire à voix haute, chez vous et devant du monde. La lecture à voix haute revient en force et semble être de plus en plus appréciée. De quoi développer une aisance dans la lecture et in fine, la confiance en soi. Parce que oui, lire à voix haute a des bienfaits pour développer des compétences et sa confiance en. Voici quatre bonnes raisons de lire à haute voix.

Améliorer sa prononciation Chez l'enfant, lire silencieusement ne lui permet pas de faire attention à la façon dont il lit. Est-ce que la voix baisse bien lorsqu'il approche d'un point ? Est-ce qu'il n'écorche pas les mots qu'il vient de lire ? Est-ce qu'il articule ? Pour ces raisons, la lecture à voix haute permet de régler ces soucis et le former. Mais même chez l'adulte, lire à voix haute enrichit sa prononciation.

Améliorer sa compréhension En lisant à haute voix, on entend les mots que l'on prononce : on y fait plus attention, on ralentit, on se pose des questions. L'étude anglaise Reading Aloud in Britain Today, réalisée entre 2017 et 2019 auprès de plus de 500 Britanniques, a démontré que chez certaines personnes, la lecture à voix haute avait permis de démêler des textes complexes, comme des contrats ou des ouvrages numériques.

Améliorer sa mémoire Quand on lit à voix haute, on retient plus facilement les mots qui passent sous nos yeux. Colin MacLeod, chercheur à l'Université de Waterloo au Canada, a découvert que le son produit par la lecture fait appel à des pans différents de la mémoire. Il nomme ces effets "l'effet de génération". L'écoute et la répétition favorisent la mémorisation.