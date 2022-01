Pour la dixième semaine consécutive, Astérix et le Griffon toujours en tête du classement

Didier Conrad et Jean-Yves Ferri peuvent se réjouir du triomphe de la 39e aventure de l’irréductible Gaulois Astérix, qui finit l’année 2021 en tête du classement des ventes de livres établi par Edistat, et ce pour la dixième semaine consécutive. La bande dessinée précède un autre succès, celui de Mohamed Mbougar Sarr et de son ouvrage "La plus secrète mémoire des hommes", Prix Goncourt 2021, qui conserve la deuxième place, devant "L’Inconnue de la Seine" de Guillaume Musso.

Classement des meilleures ventes de livres du 20 au 26 décembre 2021 :

1. "Astérix – T.39 : Astérix et le Griffon", Didier Conrad et Jean-Yves Ferri (Albert René)

2. "La plus secrète mémoire des hommes – Prix Goncourt 2021", Mohamed Mbougar Sarr (Philippe Rey)

3. "L’Inconnue de la Seine", Guillaume Musso (Calmann-Lévy)

4. "Blake et Mortimer – T.28 : Le Dernier Espadon", Berserik Teun, Peter Van Dongen, Jean Van Hamme (Blake et Mortimer)

5. "S’adapter – Prix Femina 2021, Prix Landerneau 2021, Prix Goncourt des lycéens 2021", Clara Dupont-Monod (Stock)

6. "Le Jeune Acteur 1 : Aventures de Vincent Lacoste au cinéma", Riad Sattouf (Les Livres du Futur)

7. "Premier sang – Prix Renaudot 2021", Amélie Nothomb (Albin Michel)

8. "Goldorak", Xavier Dorison, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac, Yoann Guillo (Kana)

9. "Pour rien au monde", Ken Follett (Robert Laffont)

10. "One Piece – Edition Originale – T.100", Eiichiro Oda (Glenat)