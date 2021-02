Poisson d'avril ! Mais d'où vient-il ?

Coller un poisson dans le dos d’un proche quand il a le dos tourné, voilà un canular qui a conquis l’Europe , mais aussi les États-Unis , le Brésil , la Chine et le Japon . Non concluantes, plusieurs hypothèses ont tenté d’expliquer l’origine de cette plaisanterie du 1er avril.

La réforme calendaire au XVIe siècle

Le 9 août 1564, l’édit de Roussillon désigne le 1er janvier comme nouveau premier jour de l’année. Cette décision ne fait cependant pas l’unanimité et les quelques réfractaires décident alors d’ignorer ce nouveau calendrier et de continuer à s’offrir leurs étrennes du nouvel An, comme à leur habitude, le 1er avril.

Cela signifierait-il que le 1er avril était l’ancien 1er janvier ? Prudence, aucune source ne parle d’un début d’année ayant jamais commencé ce jour-là. Avant la réforme du pape Grégoire XIII qui étend l’édit du roi à l’ensemble de la chrétienté, le jour de l’An variait d’ailleurs selon les villes et les régions.