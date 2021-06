Poetik Bazar, le premier marché bilingue de la poésie en Belgique

Les 24, 25 et 26 septembre aura lieu le "Poetik Bazar": le tout premier marché de la poésie en plein coeur de Bruxelles. Celui-ci accueillera des éditeurs et éditrices, des revues de poésie, des poètes et poétesses de langue française et néerlandaise… Car il s’agit d’un marché bilingue dont l'objectif est de faire découvrir la poésie belge!

Méconnue du grand public, la scène poétique belge est pourtant d’une étonnante vitalité… Fin septembre, à l’occasion du "Poétik Bazar", ce sera l’occasion pour les petits et grands lecteurs, de découvrir la poésie contemporaine belge !

Au programme du "Poétik Bazar": un salon d’éditeurs et d’éditrices issues des communautés linguistiques francophone et néerlandophone ; des lectures ; des ateliers pour les petits et les grands ainsi que des performances et des débats. Des poètes et poétesses de la scène nationale et internationale seront également présents pour rencontrer le public : Carl Norac, Laurence Vielle et Mustafa Kör feront figure d’invités d’honneur, aux côtés de Lisette Lombé, Lucie Taïeb, Marie Darah, Milady Renoir, mais aussi des talents de la jeune génération d’auteurs comme Yousra Benfquih, Max Temmerman ou encore Noé Preszow. Cette première édition est quant à elle dédiée à l’un de ses initiateurs, le poète, éditeur, traducteur et passeur infatigable des lettres belges Léo Beeckman.

Ce premier marché bilingue de la poésie à Bruxelles ambitionne de développer la connaissance et le partage des oeuvres auprès des lecteurs curieux, qu’ils soient connaisseurs de poésie ou non mais aussi des professionnels du secteur. Une belle initiative à ne pas rater en septembre prochain aux Halles Saint-Géry!

Plus d'informations ici.