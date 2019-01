Plume : une appli qui encourage les enfants à écrire

Destinée aux enfants de 8 à 11 ans, l’application donne la possibilité de recevoir des histoires à compléter. Un encouragement à l’écriture pour les plus jeunes.

Le concept a été lancé début 2018 Aude Guéneau, professeure de lettres soucieuse de l’accessibilité à la langue. Avec Plume, elle espère débloquer l’écriture chez les plus jeunes et favoriser l’apprentissage du français, une langue réputée particulièrement complexe.

Avec Plume, l’enfant peut choisir l’univers dans lequel son histoire va évoluer. Il lui sera donné la possibilité de construire son propre récit puisqu’il recevra tous les jours des débuts de chapitres qu’il devra agrémenter. Une fois complétée, son histoire sera corrigée régulièrement par des professeurs et logopèdes qui pourront donner des conseils à l’enfant et corriger ses fautes. Il pourra ainsi évoluer en temps réel dans son récit et constater à la fin qu’il est l’auteur d’une nouvelle. Le but est donc de valoriser la jeune plume, l’accompagner et le faire progresser. Le service coûte 5,9 euros, une somme qui permet de débloquer une histoire avec un suivi.

Pour sa conceptrice Aude Guéneau, il était important de s’appuyer sur un média qui intéresse de prime abord les jeunes élèves. Le numérique est en effet une bonne porte d’entrée à l’apprentissage. L’application permet de développer la créativité de l’enfant sans l’assommer et en lui laissant une certaine liberté. Plume est un outil intéressant et novateur pour contrer les difficultés grandissantes des jeunes dans les domaines de la lecture et l’écriture.

