Perioclic, outil en ligne gratuit permettant de trouver un article à la bibliothèque

La Fédération Wallonie-Bruxelles propose désormais un outil en ligne gratuit dont la finalité est d'aider étudiants et professeurs à trouver l'article qu'ils recherchent parmi plus de 2.000 revues présentes au sein des bibliothèques publiques de la FWB et leurs partenaires.

Perioclic donne ainsi la possibilité de trouver les références bibliographiques de plus de 190.000 articles sur des thématiques variées. L'outil signale quelles institutions conservent les revues et précise si elles permettent de les consulter sur place ou s'il y a moyen de demander une copie numérique d'article.

Découvrez l'outil sur le site de la FWB