“Peau Noire, Médias Blancs” : réflexion post-colonialiste sur la sphère médiatique

Une soirée littéraire consacrée à la représentation des Noirs dans les médias aura lieu le 1er décembre au Pianofabriek en présence de la journaliste Djia Mambu, auteure de “Peau Noire, Médias Blancs”.

En septembre dernier, la présentatrice météo de la RTBF Cécile Djunga postait une vidéo sur son compte Facebook. Elle y évoquait la violence des propos des téléspectateurs à son égard et son quotidien de femme noire exposée à la télévision. Par cet acte, la présentatrice mettait en évidence le racisme toujours présent en Belgique mais aussi le manque de représentation des personnes racisées dans les médias.

C’est ce manque de représentation que Djia Mambu évoquait aussi dans son ouvrage : “Peau Noire, Médias Blancs” paru en novembre 2017. La journaliste belgo-congolaise, qui sera l’invitée d’une soirée littéraire au Pianofabriek est spécialiste des médias. Elle traite dans son livre de la stigmatisation des Noirs et de l’Afrique dans la presse belge et française. Cette étude a été réalisée après avoir observé le traitement des personnes afro-descendantes dans la sphère médiatique, un traitement qu’elle a elle-même subi. Elle y pointait alors de graves dérives et un manque cruel de considération. Le titre de son ouvrage rappelle évidemment l’essai de Frantz Fanon, Peau Noire, Masques Blancs dans lequel il dénonce l'héritage du colonialisme à travers les rapports de force entre les personnes noires et blanches. Sur ses traces, Djia Mambu sera l’invitée d’une soirée littéraire organisée par l’asbl Bambko qui discutera de ce thème tristement d’actualité.