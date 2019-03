Passa Porta Festival 2019 : passez de la curiosité à la découverte littéraire

Le Passa Porta Festival est une vraie fête des lettres. Plus de 100 auteurs et artistes, belges et internationaux, y rencontrent leurs lecteurs au cours d’un week-end au cœur de Bruxelles. Le jeudi soir, rejoignez-nous pour la soirée d’ouverture : la lecture d’une lettre inédite de Reni Eddo-Lodge, suivie d’un entretien avec l’autrice et d’une soirée slam. Le vendredi soir, assistez à un concert littéraire clin d’œil au Brexit. Et le samedi soir, venez lire la ville avec nous!

Tout au long du week-end, passez de la curiosité à la découverte : composez (le samedi et/ou le dimanche) votre propre parcours parmi les 100 événements proposés. Établissez celui-ci en fonction de vos auteurs préférés, de votre langue, des formules ludiques ou classiques ou même de votre humeur du moment : il y a toujours plusieurs possibilités ! Vous pouvez également suivre nos fils rouges thématiques : le lecteur, sous toutes ses coutures, et l’actualité, observée mieux que personne par les auteurs, qui la lisent à taille humaine, permettant souvent de se mettre à la place de l’autre.

Le Passa Porta Festival est une occasion unique d’entendre de multiples auteurs en peu de temps, mais également une opportunité de rencontrer d’autres lecteurs. Nourrissez-vous d’histoires, confrontez vos points de vue, et rentrez chez vous avec de nouvelles idées. Prenez aussi le temps de faire dédicacer vos livres, de flâner et de boire un verre: Bruxelles est par essence littéraire!

Bon festival!

Découvrez le programme sur le site officiel www.passaporta.be