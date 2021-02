Passa Porta 2021 : le festival de littérature se tiendra en ligne (demandez le programme)

Demandez le programme

Au programme de cette édition digitale :

• Des entretiens avec des auteurs et autrices de diverses langues et nationalités

• Des panels d'auteurs inédits : une journée " Femmes et pouvoir " à la Monnaie, une interview dessinée autour de l’adaptation en BD du best-seller Sapiens, un débat autour de l’engagement écologiste par l’écriture

• Dead ladies show : une fête en format " cabaret chantant " pour célébrer toutes les héroïnes à qui leur époque n’a pas rendu justice

• Brussels International : des propositions variées pour partir à la découverte des auteurs et autrices de l'étranger qui vivent et travaillent en Belgique

• City of Stories : un grand projet participatif et plurilingue offrant la possibilité de se faire livrer des histoires

• Poètes de garde : une permanence téléphonique tenue par des poètes

Chaque fois que cela est possible, les programmes ont été pensés avec une fenêtre interactive pour le public. Close readings, questions du public en live, workshops, ateliers d’écriture, séances de chat : les occasions ne manqueront pas pour le public de se manifester auprès des autrices et auteurs invités, ainsi qu’auprès des autres spectateurs de l’espace numérique…

► Toutes les informations et le programme complet sont disponibles sur le site internet de Passa Porta.