Participez au challenge d’écriture "Nanowrimo" durant le confinement

Vous vous ennuyez pendant le confinement ? Vous avez toujours eu envie de prendre la plume mais n’avez jamais osé ? Alors le challenge "Nanowrimo" est fait pour vous !

Le concept du challenge "Nanowrimo" est plutôt simple : écrire 50.000 mots en 30 jours ! Ce qui fait une moyenne de 1667 mots par jour à écrire durant le mois de novembre. Sortez la plume et faites chauffer les claviers pour révéler votre âme d’écrivain !

Ce challenge existe depuis de nombreuses années et n’a donc pas été inventé pendant le confinement. L’idée est née aux USA, en 1999, sous l’impulsion du professeur et écrivain Chris Baty. Plus de 20 ans plus tard, près de 368.000 romans ont été achevés durant ce challenge et des participations ont été enregistrées dans plus de 90 pays différents !

Mais au fond, pourquoi "Nanowrimo"? C’est en réalité la contraction des mots anglais "National Novel Writing Month", que l’on pourrait traduire par "Mois nationale d’écriture de roman".

La romancière Elizabeth Haynes a expliqué qu’elle participe depuis plusieurs années au challenge "Nanowrimo" et que ce qu’elle a écrit la première année, a constitué l’essentiel de son premier roman intitulé "Into the Darkest Corner", publié en 2011. Attention, le but n’est pas spécialement de finir publié, mais plutôt d’écrire pour le plaisir. "Ce n’est pas une compétition. Le monde a besoin de plus de romans, de plus de lecteurs, de plus d’écrivains" explique l’autrice Elizabeth Haynes au Guardian.

Pour participer, vous devez vous enregistrer sur le site officiel de "Nanowrimo". Vous aurez alors accès à une série de conseils d’écriture, des outils, une structure et une communauté prête à aider et encourager toutes les personnes intéressées à se lancer dans ce challenge d’écriture.