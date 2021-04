Opération "Tout le monde lit": objectif, 1/4 d'heure de lecture par jour, dès ce 23 avril

Rencontre avec Simon Casterman - l'interview de Christine Pinchart - 19/04/2021 "Avant dix ans on apprend à lire pour comprendre, et après dix ans on lit pour apprendre, l'histoire, la géographie, les mathématiques..." ¼ d’heure de lecture par jour, avec votre enfant, ou à côté de lui pour l’encourager. Une initiative de l’opération " tout le monde lit ", en collaboration avec les éditeurs jeunesse et le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Simon Casterman l’un des piliers de l’opération, et directeur des éditions revient sur l'importance de la lecture plaisir, dès le plus jeune âge, en-dehors de l'apprentissage de cette lecture à l'école