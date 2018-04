Offrir un livre à un enfant pour la Journée Mondiale du livre

Pour La Journée Mondiale du Livre, qui aura lieu ce lundi 23 avril, les éditeurs jeunesses et scolaires lancent un appel : offrez un livre à un enfant.



Initiée avec l’Association des Éditeurs Belges (ADEB), la Foire du livre de Bruxelles et le Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles, l'opération " J’offre un livre à un enfant " entend promouvoir la lecture et combler les lacunes que peuvent avoir les plus jeunes face au texte.



Le projet est motivé par un constat inquiétant. Le niveau de lecture des élèves de quatrième primaire en Belgique francophone est un des plus bas d'Europe. Seulement un élève sur cinq dispose des capacités de lecture suffisantes qui lui permettent d'interpréter et d'intégrer des informations contenues dans un texte. Afin d'améliorer cette situation plutôt alarmante, les éditeurs jeunesses se propose donc d'utiliser cette Journée mondiale du Livre, créée par l'UNESCO en 1995, pour lancer un appel à l'action.



Précision importante, offrir un livre ne signifie pas forcément acheter un livre à un enfant : cela peut aussi signifier l'emprunter dans une bibliothèque, le choisir dans sa bibliothèque personnelle, et peut-être surtout, prendre le temps de lire un livre à un enfant, ou avec son enfant, chez soi ou en classe.