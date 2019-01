“Nino dans la nuit” : itinéraire d’une jeunesse inadaptée

"Nino dans la nuit" est le second roman du jeune auteur bourré de talent Simon Johannin qui s’allie cette fois à Capucine Johannin pour un ouvrage à quatre mains, brutal comme un uppercut.

Après un premier roman brut et lunaire, L’été des charognes (2017, Ed. Allia), Simon Johannin ouvrait une fenêtre sur son talent d’écriture. Il y relatait l’histoire d’un enfant du village frappé par la brutalité de la vie, les pieds dans les excréments et les mains tâchées de sang. Son second roman, co-écrit avec sa femme Capucine Johannin continue son exploration de la violence, celle de la précarité urbaine d’une jeunesse délaissée.

Nino est un jeune homme de vingt ans qui a débuté des études d’art sans succès. Shooté aux cachets, à la poudre et à ce qui se fume, il s’explose le crâne tout en essayant de survivre. La fête est son oxygène dans un monde où l’argent est le maître de la tranquillité. Après avoir rejoint la Légion étrangère et s’en être fait viré, Nino retrouve sa copine Lale et son meilleur ami Malik. Ensemble, ils tentent de survivre à l’aide de petits boulots à gauche à droite. Dans une instabilité grandissante, Nino et Lale n’ont que leur amour comme ligne de mire. Après s’être fait traiter comme un chien par plusieurs employeurs, Nino commence à travailler pour un ancien camarade de classe qui fait du traffic de pierres précieuses. Pour son dealer, il fera la mule à la frontière franco-belge et montera par la suite son commerce de sachets d’herbe pour calmer les personnes âgées. A tout moment sur la sellette, Nino peut tout gagner ou tout perdre en un coup et sa survie dans le monde ne tient qu’à un fil, Nino est un inadapté. Mais Nino est un jeune homme encore plein d’espoir et pas encore trop usé par la vie, qui tient sa force dans son amour.