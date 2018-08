Netflix conclut un accord avec l'écrivain Harlan Coben

Netflix inscrit un auteur américain de romans policiers à succès à son tableau de chasse. Harlan Coben développera quatorze de ses livres pour la plateforme de streaming dont son prochain polar, "Run Away", dont la sortie est prévue en mars 2019.

Le contrat signé avec Netflix prévoit que Harlan Coben adaptera quatorze de ses trente œuvres déjà publiées pour des séries et films tournés en anglais et en langues étrangères. L'écrivain sera le producteur exécutif de tous les projets. Pour le moment, Coben a d'ores et déjà deux fictions sur la plateforme : "Safe" avec Michael C. Hall et la série française "Une chance de trop" diffusée à l'origine sur TF1 en 2015 avec Alexandra Lamy.

"J'ai adoré travailler avec l'équipe de Netflix sur "Safe" et voir l'incroyable réaction du public autour du monde. Je suis ravi de continuer notre partenariat pour créer plus de films et séries originaux à une échelle internationale".

Pour rappel, Harlan Coban a vendu 75 millions de livres imprimés dans le monde dont "Ne le dis à personne" (que Guillaume Canet a adapté en film), "Dans les bois" et "Promets-moi".