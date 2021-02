"MurMures" chronique d'un footballeur en confinement.

"Un cahier, un stylo, et vous voilà parti. Je ne sais jamais où cela va mener et c'est bien l'intérêt. J'aime cet inconnu qui se comble"... Au premiers jours du confinement de mars 2020 (déplacements réduits au strict nécessaire, sorties près du domicile), Paul Lane ressent une ambiance anxiogène. Ce sera son premier texte, "Caddie". Une trentaine suivront qui racontent la vie quotidienne d'un sportif empêché et surtout heureux père de deux jeunes enfants. Paul Lasne raconte l’heure de la sieste, la séance de coiffure improvisée, l'album photo, une mélodie de Chopin ou un set dj en appartement, la course à pied dans la nature de printemps...

"Cette répétition de jours instables effrite l’esprit, une érosion qui fait perler une larme sur une joue nocturne, qui fait pousser des mauvaises herbes dans les articulations d’un corps au chômage mais qu’il faut contraindre à l’effort. De retour d’exil, j’emprunte un chemin incertain, tout entouré d’ergs à surmonter, et ce ciel ouvert à la pluie rafraîchit l’espoir de trouver une destination à cette traversée."

A travers d'autres chroniques, on entrevoit aussi la vie d'un footballeur professionnel: les doutes sur la carrière, les blessures, les séances avec le coach mental, le job de commentateur radio depuis la Coupe du monde de juin 2018 ("Une ambiance feutrée que l’on ne souhaite plus quitter[…]Un parfum d’amitié diffuse") et même un cocasse contrôle anti-dopage à domicile pendant le confinement.