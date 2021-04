"Milan Noir", une nouvelle librairie, et un lieu de rencontre et d'échange

Une nouvelle librairie ouvre ses portes à Namur, elle a pour nom "Milan Noir", comme l'oiseau. Un nom original pour une librairie pas comme les autres, qui se veut avant tout lieu de rencontre et d'échange.



Sacha, Alicia, Roland, Lucien et Julien viennent de Bruxelles et de France, ils sont amis de longue date, ou se sont fraichement rencontrés sur la ZAD (zone à défendre) d'Arlon. C'est finalement entre la capitale et la Province de Luxembourg, à Namur qu'ils ont posé leurs livres, leurs projets, et donné vie à leurs envies.

On participe d'une nébuleuse de pensée qui s'articule autour du manifeste "Faire pays dans le pays".

"Milan Noir" ouvrira ses portes à l'échange, au débat, à la poésie, à la musique, avec des allures de "maison du peuple".

Comme les autres, Roland de Vresse ne voulait pas d'une librairie traditionnelle.

"Milan Noir" ouvre ses portes aujourd'hui, 35, Chaussée de Waterloo, à Saint-Servais.