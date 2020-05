Mettez les librairies à l'honneur grâce à un concours d'écriture

Vous avez l’âme d’un écrivain ? Vous avez repris de la plume durant le confinement ? Tentez votre chance en participant au concours "Italique" lancé par la Revue Nouvelle.

Durant le confinement, nous sommes nombreux à avoir passé beaucoup de temps à lire et peut-être même à écrire. Nous avons redécouvert le plaisir de prendre le temps de dévorer des centaines de pages de nouvelles, de romans, de bande dessinée, d’essais… La pile de livres qui attendait d’être lue peu à peu diminuée et vous attendez avec impatience la réouverture des librairies pour aller saluer votre libraire et faire le plein de nouveaux ouvrages. Il est vrai qu'"aujourd’hui, plus que jamais, nous sentons combien nous sommes attachées à nos librairies. Que ferions-nous sans les conseils de notre libraire préférée ? Vous souvenez-vous de ces échanges animés sur l’une ou l’autre publication ?" peut-on lire sur le site de la Revue Nouvelle.

Ce n’est un secret pour personne, le monde de la culture est une des principales victimes de la pandémie actuelle. Le secteur du livre n’est pas épargné et les libraires souffrent énormément de la fermeture de leurs librairies et de la concurrence des sites de vente en ligne. Pour les mettre à l’honneur, la Revue Nouvelle a décidé de lancer un concours d’écriture sur le thème du confinement ET des librairies : "nous vous proposons de participer à un concours d’écriture qui prend pour cadre une librairie chère à votre cœur, une librairie rêvée, la librairie de votre enfance ou celle où vous tuez les minutes qui vous séparent de l’arrivée votre train."

Pour participer, c’est facile ! Sachez que tous les genres sont admis : microrécits, nouvelles, poèmes, théâtre, synopsis, épistolaire…

Les textes feront maximum 13.000 signes espaces compris et le texte doit être envoyé avant le 1er juin à midi. Pour connaître en détail le règlement du concours, rendez-vous ici.

A la clef, de jolis cadeaux :

1er prix : abonnement d’un an à la RN + 3 derniers numéros + publication du texte dans la RN papier et en ligne

2e prix : 3 derniers numéros + publication du texte dans la RN (papier et en ligne)

3e prix : publication du texte dans la RN (papier et en ligne).

Le jury est composé d’autrices :

Cristal Huerdo Moreno (présidente du jury, coordinatrice de la rubrique Italique de La Revue nouvelle, traductrice et enseignante à l’USL-B et à l’U-Mons),

Italique de La Revue nouvelle, traductrice et enseignante à l’USL-B et à l’U-Mons), Laurence Rosier (docteure en philosophie et lettres, professeure de linguistique française et de didactique du français langue première à l’université libre de Bruxelles, membre du comité de rédaction de La Revue nouvelle),

La Revue nouvelle), Paola Stévenne (autrice, productrice et réalisatrice, ancienne présidente du comité belge de la Scam, membre du comité de rédaction de La Revue nouvelle),

La Revue nouvelle), Isabelle Wéry (autrice de théâtre et de romans, actrice formée à l’INSAS, metteuse en scène et chanteuse),

Aline Andriane (professeure de FLE, assistante à l’université Saint-Louis Bruxelles et doctorante en linguistique française).

A vos plumes et bonne chance !