Meghan Markle va publier son premier livre pour enfants

La famille royale britannique est un vivier d’écrivains. Après le prince Charles et David Linley, le neveu d’Elisabeth II, c’est au tour de Meghan Markle de prendre la plume pour "The Bench". Un livre pour enfants dans lequel la duchesse de Sussex évoque le lien spécial entre un père et son fils.

On recommande souvent aux jeunes auteurs d’écrire sur ce qu’ils connaissent. Il semblerait que Meghan Markle ait pris ce conseil à la lettre pour "The Bench", qui s’inspire de la relation qu’entretient son époux, le prince Harry, avec leur fils Archie.