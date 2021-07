Martine est de retour après 10 ans d’attente! Direction le musée du Louvre...

La 61e aventure de Martine est à présent disponible ! Direction le musée du Louvre…

Il aura fallu attendre 10 ans pour découvrir une nouvelle histoire de la petite Martine, icône de la littérature jeunesse. Créée en 1954 et traduite dans plus d’une trentaine de langues, on peut aisément dire que les histoires de Martine ont traversé les générations et les frontières. C’est donc avec plaisir qu’on la retrouve dans une nouvelle aventure sur le thème de l’art.

Ce 61e tome se déroule à Paris, au musée du Louvre. Martine et sa classe vont visiter le musée dans le cadre d’une excursion scolaire. Dans cette nouvelle aventure on retrouve Martine, toujours aussi joyeuse et curieuse ; son petit chien Patapouf, un vrai petit clown ; Léo, le boute-en-train de l’école et Laure, la conservatrice du musée du Louvre qui va initier les enfants au monde de l’art.

En déambulant dans les couloirs du plus célèbre musée parisien, Martine et ses copains de classe vont découvrir des œuvres telles que "Le grand sphinx de Tanis", "La momie de Pachéry", "La couronne de Louis XV", "La liberté guidant le peuple" et bien entendu la célèbre "Joconde"… A la fin de l’album, des informations complémentaires sont données aux enfants sur le Louvre et certaines œuvres présentées dans l’histoire. Un moyen d’introduire l’art, les peintures et les sculptures aux enfants de manière ludique et intelligente.

Pour réaliser cet album, le Louvre et la maison Casterman ont juxtaposé des dessins réalisés par Marcel Marlier, tirés d’anciennes aventures de Martine. Les œuvres présentées dans ce nouvel album sont quant à elles de vraies photos des pièces présentes dans le musée du Louvre. Les photos ont toutes été prises par une photographe professionnelle. "Grâce au travail très réaliste de Marcel Marlier, cette association des photos et des dessins marche très bien. On a presque l’impression que ces deux éléments sont faits l’un pour l’autre. L’ensemble donne un résultat très convaincant et très naturel" souligne Céline Charvet, directrice des éditions Casterman jeunesse, sur les ondes de VivaCité.

Si vous comptez visiter le Louvre avec vos enfants cet été, n’hésitez pas à glisser cet album entre leurs mains pour les familiariser avec ce lieu. Bonne nouvelle : il ne faudra pas attendre 10 ans pour la prochaine histoire de Martine puisqu’un nouvel album est déjà en préparation ! Celui-ci devrait emmener Martine à la découverte de Paris, la ville lumières.