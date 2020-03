Maroc, France, Belgique : regards croisés sur le livre à l'ère du numérique

Comment le livre numérique se développe dans les trois pays ? Début de réponse à la Foire du Livre de Bruxelles. Vendredi 6 mars sur la scène du Pavillon du Royaume du Maroc, quatre invités venaient répondre aux questions de Philippe Goffe, le Président du PILEn (Partenariat Interprofessionnel du Livre et de l’Édition numérique). Abdelbaki Belfkih (Professeur à l’Université Hassan II de Casablanca), Mohamed El Ferrane (Directeur de la Bibliothèque nationale du Maroc), Cécile Palusinski (Présidente de la Plume de Paon et Directrice de Numered) et Sophie Vandepontseele (Directrice collections contemporaines de la Bibliothèque royale de Belgique) venaient s’exprimer sur le présent et le futur des nouvelles pratiques et usages littéraires. Quel impact le numérique exerce dans le secteur du livre ?

Un livre numérique peu implanté au Maroc Mohamed El Ferrane explique toutes les difficultés que le livre numérique connaît au Maroc, en terme tout d’abord technique, dû au bilinguisme de son pays (les deux langues ne se lisant pas dans le même sens et n’utilisent pas le même alphabet). Le deuxième problème majeur auquel le directeur de la BNRM se confronte est d’ordre juridique, pour lui “il faut changer les lois qui régissent l’utilisation du numérique et le dépôt légal”. Abdelbaki Belfkih ajoute que le livre numérique représente une infime part du marché du livre marocain. Il n’est pas non plus entré dans les pratiques des étudiants à l’université. Selon le professeur, “on ne peut espérer un développement du livre numérique sans un substrat éducationnel et politique. Il n’y a pas encore de vision culturelle à ce niveau-là, on n’en est pas encore là.” Du côté de la France, même si le marché est beaucoup plus développé qu’au Maroc (8,5% du marché du livre), Cécile Palusinski constate la lente progression du livre numérique français en comparaison avec son équivalent américain ou anglo-saxon en général. Les chiffres concernant le livre audio sont plus bas encore, on estime qu’ils pointent entre 2 et 3% du marché littéraire (mais les chiffres sont encore opaques car ils sont à aller chercher du côté d’Audible). La directrice de La Plume de Paon exprime également son envie de partenariat avec le Maghreb, qui a une tradition orale bien plus développée qu’en Europe. Elle développe des liens depuis deux ans en ce sens avec le Maroc et la Tunisie notamment. Mais ce partenariat devra faire face à un problème d’accessibilité, le prix du livre numérique étant calculé sur le pouvoir d’achat européen.