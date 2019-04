Marie Dorléans lauréate du prix Landerneau album jeunesse

L'auteure et illustratrice Marie Dorléans a reçu mardi le prix Landerneau album jeunesse pour "Nous avons rendez-vous" (Seuil jeunesse), un livre à la fois simple et puissant sur le thème de la nuit et de la lumière.

Une nuit d'été, deux enfants sont réveillés par leurs parents. "Nous avons rendez-vous", leur chuchote leur mère. Mais où vont-ils ainsi, en cette nuit aux mille nuances de bleu?

Ils traversent leur jardin, le village endormi, longent les champs, dépassent la vallée, grimpent jusqu'au sommet d'une montagne. L'obscurité de la nuit est trahie par les rares lumières aux fenêtres des maisons, les phares d'un train filant au dessus d'un viaduc, le faisceau de la lampe de poche des parents, la voie lactée et ses millions d'étoiles qui illuminent le ciel infini, la pleine lune qui se reflète dans les eaux d'un lac paisible.

C'est la nuit mais rien n'est effrayant. Le bleu s'estompe déjà. Le jour va se lever. La lumière va bientôt tout inonder.

Dédié à "mon père, marcheur infatigable", ce grand album (23 x 35 cm), réalisé à la plume et à l'encre, pour les enfants à partir de 3 ans mais dont la poésie enchantera tous les âges, est d'une saisissante beauté. Chaque lecture fait découvrir un détail que l'on n'avait pas su discerner au premier regard : un chien qui passe, un blaireau caché dans l'herbe, un cerf curieux, un couple de souris...

L'album de 40 pages (14,50 euros) est sortie en librairie en septembre dernier.

pour feuilleter le livre

Le prix Landerneau album jeunesse, dont le jury était présidé cette année par l'illustrateur Nicolas de Crécy, est doté de 6.000 euros. Le livre de Marie Dorléans bénéficiera également d'une campagne de publicité dans la presse offerte par les espaces culturels E.Leclerc.

Créé en 2013, ce prix distingue chaque année un album écrit en français, paru dans l'année et destiné à des enfants âgés de 3 à 8 ans. Il a pour vocation de "saluer un ouvrage remarquable par ses qualités graphiques et éditoriales, porteur d'un message contribuant à initier l'enfant à la découverte du monde et de soi".