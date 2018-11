Margaret Atwood sortira la suite de "La Servante écarlate" en 2019

"La Servante écarlate", dystopie sur une Amérique cauchemardesque transformée en théocratie après un coup d'État, connaîtra une suite en septembre prochain, "Les Testaments", dont l'action se déroulera 15 ans après la fin du roman à succès adapté à la télévision, a annoncé mercredi son auteure, la romancière canadienne Margaret Atwood.

"J'écris une suite à The Handmaid's Tale (La Servante écarlate, ndlr). The Testaments (Les Testaments) se déroule 15 ans après la dernière scène d'Offred et est racontée par trois personnages féminins", a tweeté Mme Atwood. Ce nouveau livre sera publié le 10 septembre 2019.

La Canadienne de 79 ans a accompagné sa publication d'un court message vidéo notant que "tout ce que vous m'avez demandé sur Gilead et son fonctionnement interne sert d'inspiration à ce livre. En fait, presque tout ! L'inspiration supplémentaire est le monde dans lequel on vit."

"La Servante écarlate" est un roman dystopique sorti en 1985 qui a vu son impact décuplé par son adaptation à la télévision, sous la forme d'une série dont la diffusion a commencé en avril 2017 sur la plateforme américaine Hulu. L'intrigue se déroule dans un futur très proche où les États-Unis ont été renversés par une dictature religieuse, la "République de Gilead", à une époque où, pour des raisons environnementales floues, les humains ont vu leur fertilité s'effondrer.

Les rares femmes encore capables de procréer, telle l'héroïne Offred, incarnée à l'écran par Elisabeth Moss, ont été transformées en esclaves sexuelles au service des dirigeants de Gilead qui les violent au cours de cérémonies religieuses mensuelles.

Très vite, ce récit apocalyptique reléguant la gente féminine en objet s'est imposé pour les anti-Trump comme une parabole de la dérive conservatrice américaine et des agressions sexuelles subies par les femmes.

Le costume rouge porté par les femmes de la "République de Gilead", qui rappelle les tenues de nonnes, s'est notamment imposé comme un cri de ralliement : omniprésent aux États-Unis pendant la bataille contre la confirmation à la Cour suprême du juge Brett Kavanaugh, accusé de tentative de viol quand il était lycéen, il est réapparu lors de manifestations pour les droits des femmes et le droit à l'avortement, ou ces derniers mois en Argentine, en Irlande, en Belgique ou en Pologne.