"Manhattan Beach", une plongée dans le New York des années 30 et 40

Si le diable est dans les détails, Jennifer Egan a tout pour le déjouer. Dans son dernier roman historique, l’autrice nous propose le fruit de son immense travail de recherche : un récit à la croisée des genres littéraires qui impressionne par son portrait minutieux et foisonnant du New York des années 30 et 40. Des bars remplis de gangsters aux eaux gorgées de scaphandriers, la romancière nous fait traverser avec "Manhattan Beach" les hauts et les bas de quelques personnages attachants qui tentent d’échapper à leur statut social, et à leur époque.



C'est dans une Amérique chamboulée par la dépression puis par la Seconde Guerre mondiale que l'autrice nous emmène, où tout le monde tente de tracer sa route. Pour la protagoniste du roman, Anna, la guerre est synonyme de travail, puisqu’en l'absence des hommes de nombreuses femmes sont mises à contribution. Opérant un travail rébarbatif et répétitif, elle laisse ses yeux se diriger fréquemment vers le port, où elle observe avec envie les scaphandriers qui récupèrent les épaves de navires, et qu'elle rejoindra bientôt.



C'est avec son personnage que le roman chamboule le plus le lecteur, offrant un portrait émouvant et engageant d'une jeune femme complexe, aux désirs contradictoires, forcée par son milieu de vie à redéfinir et à cacher son identité, mais éprise d'une envie de s'affranchir des pressions et des attentes de la société.