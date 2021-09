Malgré la pandémie, les Américains continuent de bouder la lecture

Ces douze derniers mois, beaucoup se sont tournés vers les livres pour se réconforter, se distraire et s'évader. Mais pas aux États-Unis. Une nouvelle étude révèle que près d'un quart des Américains de plus de 18 ans n'ont pas lu un livre en entier ou même en partie l'année dernière.

C'est l'un des effets regrettables de la pandémie. Les Américains n'ont pas profité des différents confinements pour se mettre à la lecture, selon un sondage réalisé entre fin janvier et début février par le Pew Research Center.

Si le désintérêt des Américains pour la lecture fluctue avec les années, la tendance n'est pas à l'amélioration. En 1978, l'institut Gallup a constaté que 42% des adultes américains avaient lu 11 livres ou plus en un an. À l'époque, 13% d'entre eux avaient même déclaré en avoir dévoré plus d'une cinquantaine. Près d'un demi-siècle plus tard, le constat est sans appel : le rat de bibliothèque "made in America" est une espèce en voie de disparition.