Livr(é)s à Domicile en Facebook Live : la rentrée littéraire comme si vous y étiez !

Comme chaque année, la rentrée scolaire se confond avec la rentrée littéraire. Si la première est souvent synonyme de stress, la seconde n’est pas forcément plus facile à aborder. Afin de se placer dans la course aux prix d’automne mais aussi de se frayer un chemin vers les très convoités achats de Noël, les éditeurs concentrent toutes leurs forces sur quelques semaines, dès la mi-août. En tout, ce sont plus de 560 romans francophones qui vont déferler, dont environ 190 en traduction. Comment choisir ? En suivant le guide. Ou plutôt les guides. Deux filles et deux garçons : les chroniqueurs de Livrés à Domicile Saison 8. Un rendez-vous incontournable : le lundi 3 septembre à 20H sur Facebook.

C’est certain, cette rentrée littéraire n’est pas des plus drôles. Elle est profondément marquée par les fractures : entre riches et pauvres de plus en plus pauvres – entre une Europe aux allures de forteresse vacillante et migrants déterminés -entre hommes et femmes post #metoo - entre insouciance et traumatisme consécutifs aux attentats, etc. Mais si la littérature n’était destinée qu’à se détendre, cela ferait longtemps qu’elle aurait cédé le pas aux autres formes de divertissement. Les deux pieds dans le réel, cette rentrée est celle de livres forts, portés par des auteurs souvent engagés : de Boualem Sansal à Pascal Manoukian. C’est aussi la rentrée des voix singulières. On y pointera, parmi d’autres, deux premiers romans, celui de la belge Adeline Dieudonné, La Vraie vie (L’Iconoclaste) qui fait déjà parler de lui d’un bout à l’autre de la France, et celui de Marie-Fleur Albecker, qui plonge les deux mains dans la boue de la Guerre de Cent Ans pour en ressortir un brûlot féministe intitulé Et j’abattrai l’arrogance des tyrans (Aux Forges de Vulcain).

Tous ces livres et bien d’autres, comme le merveilleux Les Cigognes sont immortelles (Seuil) d’Alain Mabanckou ou le très érudit Capitaine d’Adrien Bosc (Stock), sans parler du sublime Un Monde à portée de main, de Maylis de Kerangal (Verticales) seront au centre des propositions de l’équipe de Livrés à Domicile, qui sera aussi et surtout là pour répondre aux nombreuses questions du public. Un public qui pourra s’exprimer au travers des outils Facebook pendant toute la durée du Live (de 20h à 20h45) Michel Dufranne, Marie Vancutsem, Gorian Delpâture, Fanny Declercq et Thierry Bellefroid seront au beau milieu de la librairie Cook & Book, à Woluwé. L’occasion pour eux d’annoncer de grandes nouvelles. Pour sa huitième saison, Livrés à Domicile fait peau neuve : nouveau concept, nouveau décor, nouvelle chaîne, nouveau jour et surtout nouvelle heure de diffusion ! Car à la rentrée, le livre sera enfin en prime time en télévision !