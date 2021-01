Lisette Lombé, écrivaine, poétesse et slameuse

En pleine crise sanitaire, elle a marqué l’actualité littéraire et culturelle de l’année 2020. Elle, c’est l’artiste belgo-congolaise et liégeoise Lisette Lombé. Engagée tous azimuts sur le front des Droits de l’Homme, nous avons rencontré cette femme animée depuis toujours par le goût des mots et de l’écriture.

De l’enseignement à l’écriture

Diplômée en Philo et Lettres à l’Université de Liège, professeure de français, Lisette Lombé, 42 ans, est aujourd’hui révélée comme une artiste pluridisciplinaire : "Je prends d’abord poétesse, et puis alors j’ai l’impression que cette poésie va s’exprimer en différents lieux et de différentes manières. Quand elle est graphique, je me sens collagiste, quand elle est performée, je suis sur scène, je suis slameuse, quand elle est écrite, je me sens plus proche des écrivaines".

Une expérience douloureuse à l’origine de sa reconversion

En 2015, peu de temps après une agression raciste, Lisette Lombé fait un burn-out, une expérience douloureuse qui marquera le point de départ de son heureuse reconversion artistique : "Être agressée très violemment, avec beaucoup d’injures, je crois que ça a ouvert une brèche, une très grosse réflexion de pouvoir se dire : Mais qu’est-ce que je fais avec cette colère, ce sentiment d’injustice, qu’est-ce que je fais avec mes propres mots ?"

Pas moins de deux ouvrages en 2020

Et c’est en 2020, alors que la crise sanitaire s’invite, que Lisette Lombé sort deux ouvrages. Un roman, "Vénus poetica" ainsi qu’un recueil de poésie, "Brûler, brûler, brûler" (éditions Iconoclaste) dont les textes font écho au vécu de l’écrivaine et à ses différents engagements : "Tous ces textes reflètent ce qui m’habite pour le moment, les questions qui sont liées aux droits des femmes, au sexisme, au patriarcat, des questions qui sont liées au racisme, à l’homophobie".

De nouveaux projets plein la tête, Lisette Lombé savoure son succès. Un bonheur toutefois teinté d’amertume : "C’est la plus belle année de ma vie professionnelle, par contre, c’est difficile de se réjouir quand on voit ce qui se passe dans le secteur culturel, quand des collègues artistes ne sont pas à la table de la réjouissance".

Regardez l’interview de Lisette Lombé réalisée en novembre dernier dans Sous Couverture :