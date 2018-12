Les six livres qui lanceront 2019

La nouvelle année donnera le coup d'envoi de la deuxième rentrée littéraire, qui comptera 493 publications d'après le journal de référence Livre Hebdo. Voici les six romans qui viendront assurément alourdir les étagères d'amateurs de littérature.

Michel Houellebecq, le 4 janvier, aux éditions Flammarion

Le très sulfureux Michel Houellebecq sera de retour en ce début d'année avec un roman, dont on ne sait rien, si ce n'est qu'il sera tiré à 320.000 exemplaires, rapporte livreshebdo. Interrogé au micro de la radio RTL, l'écrivain a déclaré qu'il serait question d'animaux. En 2015, l'auteur avait publié "Soumission", un roman dépeignant dans un futur proche, l'arrivée au pouvoir d'un parti musulman, à la tête de l'Etat Français. La publication du roman coïncidait alors avec les attentats contre Charlie Hebdo survenus le 7 janvier 2015.

"Deux Soeurs" de David Foenkinos, le 21 février aux éditions Gallimard

L'auteur de "Charlotte" revient avec un seizième roman, où il évoque la cohabitation de deux soeurs, Agathe et Mathilde. Cette dernière vient de voir son univers s'écrouler, suite au départ de son compagnon. Une rupture qui la fait perdre pied, son emploi et la pousse à s'installer avec sa soeur, beau-frère et nièce. La vie en collectivité s'annonce difficile.

"Félix et la source invisible" d'Eric-Emmanuel Schmitt, le 2 janvier 2019 aux éditions Albin Michel

Un jeune garçon entreprend un voyage "aux sources invisibles du monde" pour sauver sa mère de la dépression. L'auteur s'en va interroger les mystères de l'animisme, les rites et les croyances.

"L'amie prodigieuse, Tome 4, L'enfant perdue" d'Elena Ferrante, le 3 janvier aux éditions Gallimard

Elena Ferrante met fin à sa saga avec un quatrième et dernier tome. Les lecteurs assidus y retrouveront les deux amis Elena et Lila. La première, qui est dorénavant une auteure reconnue vit avec son amant entre Milan, Florence et Naples. Éloignée de son quartier populaire de Naple, elle redoute les retrouvailles avec son amie d'enfance. Celle-ci insiste d'ailleurs pour la voix et lui parler.

"Rompre" de Yann Moix, aux éditions Grasset le 2 janvier

Pour son nouveau roman, Yann Moix se met en scène à la terrasse d'un café avec un ami tentant de le consoler de sa dernière rupture amoureuse. Un prétexte pour évoquer au passage la solitude, la jalousie, mais le narcissisme et la violence amoureuse.

"Le choix d'une mère, la douleur d'une fille" de Nikki Gemmell, le 17 janvier aux éditions du Diable Vauvert

L'auteure australienne, connue pour son roman érotique, "La Mariée mise à nu" s'attaque à un sujet grave, celui de l'euthanasie. Et plus particulièrement celle de sa mère, qui a choisi la mort en 2015, alors atteinte d'une grave maladie.

"Personne n'a peur des gens qui sourient" de Véronique Ovaldé, le 6 février aux éditions Flammarion

Gloria va quitter les rives de la méditerranée avec ses filles pour la maison alsacienne où elle passait ses vacances quand elle était enfant. Une décision soudaine que le lecteur ne comprendra qu'en revenant en arrière, sur la mort de son père et sur celle de Samuel, le père de ses enfants.