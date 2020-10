Les premiers prix littéraires des Inrocks seront remis le 17 novembre

Le magazine Les Inrockuptibles a annoncé jeudi la création d'une série de prix littéraires attribués par la rédaction, qualifiés de "suite cohérente et évidente à [son] travail critique, journalistique".

Le premier prix Inrocks doit être remis le 17 novembre, dans cinq catégories: roman (ou récit littéraire) français, roman (ou récit littéraire) étranger, premier roman, essai et bande dessinée.

La rédaction cherche à distinguer, à soutenir et à mettre en avant les titres et les œuvres qui sont apparues comme les plus fortes, les plus essentielles, les plus importantes, les plus audacieuses et les plus marquantes de l'année