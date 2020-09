Les Midis de la Poésie, presque "comme avant"

Les Midis la Poésie ont lancé leur 73ème saison ce mois-ci. La programmation, maintenue "comme avant tout cela", s’étale jusqu’en juin 2021. Conférences, lectures et conversations sont toujours au programme, sur le temps de midi, mais en respectant les mesures liées à l’épidémie. Ce sont 22 dates qui sont prévues jusqu’au mois de décembre, celles de 2021 doivent encore être annoncées. Ces événements mêlent poésie, théâtre et lecture à voix haute. Auteurs et autrices y développent une question littéraire, tandis que des comédiens et comédiennes les accompagnent par la lecture des œuvres abordées. Si ces séances se déroulent traditionnellement sur l’heure de midi, d’autres rendez-vous, avec chacun leur particularité, sont également proposés à d’autres moments de la journée. Les Goûters de la Poésie entre 14 et 16 heures, les Apéros de la Poésie entre 19 et 20 heures, les Soirées de la Poésie à horaire variable. L’occasion d’y découvrir des artistes de la scène émergente, d’y écouter du slam, ou encore de faire découvrir la poésie aux enfants.

La saison des Midis est lancée, malgré la crise. Rencontre du 16 septembre dernier à la Bellone. - © Les Midis de la Poésie La poésie malgré le virus Si les Midis de la Poésie ont tenu à maintenir cette programmation comme si rien n’avait changé, ils ont dû, comme tout le monde, s’adapter aux mesures de distanciation. "Si nos séances peuvent avoir lieu cet automne, soyez certain.e.s qu’elles se dérouleront dans le respect des conditions sanitaires et de la sécurité de chacun.e.s." ont tenu à préciser les organisateurs. Si les séances peuvent accueillir un public plus restreint que d’habitude, elles seront néanmoins toutes filmées et retransmises sur internet. Les différents rendez-vous ont lieu dans pas moins de vingt endroits différents, dans et en dehors de la capitale. Les Musées royaux des Beaux-Arts, le Théâtre National, le Théatre des Martyrs, le Musée-L de Louvain-la-Neuve, le Théâtre de Liège ou encore la Maison de la Culture de Tournai sont autant de lieux qui accueilleront les Midis jusqu’à la fin de l’année. On pourra par exemple y découvrir un événement hommage à Marcel Moreau avec Denis Lavant, des séances autour de l’éco-poésie, un apéro poésie et broderie avec Myriam Leroy, ou encore une séance à propos de Toni Morrison.