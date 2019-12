Les livres de 2019 à offrir : les choix de Marie Vancutsem

Nomadland – Jessica Bruder (Globe)

La crise des subprimes aux États-Unis a eu un impact énorme pour des millions d’Américains. Certains se sont vus obligés de quitter leur logement et de vivre sur les routes. La journaliste Jessica Bruder a suivi quelques-uns d’entre eux. Caravane, camionnette, petits boulots saisonniers… ces nouveaux nomades sont finement dessinés par l’autrice, qui nous fait le portrait d’une Amérique d’aventure, de roadtrip mais aussi de misère et de sacrifices.

Voyageur sous les étoiles – Alex Capus (Babel)

Vous souvenez-vous du livre L’île au trésor ? Il a été écrit par Robert Louis Stevenson, écrivain écossais de la fin du 19e siècle. Alex Capus se pose une question : et si l’île au trésor de Stevenson avait vraiment existé ? Si l’auteur avait en fait découvert le mystérieux trésor ecclésiastique de Lima ? Une enquête historique absolument passionnante, fluide et accessible que j’ai dévorée.

Le dîner d’Adam Smith – Katrine Marçal (Les Arènes)

Connaissez-vous Adam Smith, père de l’économie moderne ? Eh bien voici une façon de le redécouvrir ! Katrine Marçal démontre comment les sciences économiques ont écarté dès le départ la valeur du travail domestique, et de facto, les femmes. C’est embêtant pour elles, bien sûr…mais aussi pour toute une série de valeurs de société dénigrées alors qu’elles sont essentielles à notre humanité : le soin aux autres, l’éducation, etc. Et si on revoyait tout ? Un essai passionnant qui éclaire beaucoup le fonctionnement de notre société actuelle.

Décompression – Juli Zeh (Babel)

Le décor : l’île volcanique de Lanzarote. Le personnage : Sven, Allemand de 40 ans, moniteur de plongée. Il accueille un couple de touristes qui a réservé ses services pour deux semaines. Ces deux-là jouent un petit jeu toxique et particulièrement dangereux dans lequel ils vont entraîner Sven… mais jusqu’où ? Que voilà un bon thriller que vous ne lâcherez pas !

Sous le ciel qui brûle – Hoai Huong Nguyen (Le livre de poche)

1975. Nous sommes en France. Tûan, immigré vietnamien, évoque ses souvenirs. Une enfance dans ce qui était l’Indochine, une adolescence qui coïncide avec l’indépendance du pays, puis la Guerre du Vietnam. Un roman délicat et sensible sur les racines et l’identité.

