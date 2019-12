Les livres de 2019 à offrir : Le choix de Thierry Bellefroid

Animateur de Sous Couverture, Thierry Bellefroid aime les histoires fortes et les plumes affûtées, en phrases ou en cases. Dans sa sélection voisinent premiers romans, auteurs confirmés, essais, rééditions de classiques belges et bande dessinée.

Premiers romans

Deux Kilos Deux - Gil Bartholeyns (Lattès) C’est un western. Et un presque huis-clos. Pourtant, l’action se passe sous la neige, dans les Fagnes. C’est un polar. Mais ce ne sont pas les flics qui mènent l’enquête. Pour son premier roman, Gil Bartholeyns casse tous les codes, nous faisant une visite guidée des élevages intensifs de poulets qu’on aurait voulu ne jamais connaître. Lire un extrait J’irai danser sur la tombe de Senghor - Blaise Ndala (Vents d’Ailleurs) Une nouvelle voix africaine - et plus particulièrement congolaise - s’empare de la page d’Histoire la plus improbable de la brève existence du Zaïre : le combat de boxe sur-médiatisé entre Mohamed Ali et George Foreman, en 1974, à Kinshasa. Alternant les points de vue, l’auteur mêle l’Histoire aux histoires, ça danse, ça virevolte, ça suinte, ça compare Mobutu et Senghor sur l’échelle de la fierté.

Romans

Romans graphiques

Essais

La civilisation du poisson rouge, Petit traité sur le marché de l’attention - Bruno Patino (Grasset) Sommes-nous devenus des poissons rouges, happés que nous sommes par les machines, les images, les stimuli incessants des GAFA ? Dans ce brillant essai, Bruno Patino attire notre attention sur… ceux qui ont créé l’économie de l’attention, la nouvelle servitude de ce siècle. Un livre libérateur ! Lire un extrait L’Opium des imbéciles - Rudy Reichstadt (Grasset) La thèse de ce livre de combat contre le complotisme est simple : la multiplication des théories du complot n’est pas seulement l’indice de la faiblesse de nos démocraties, elle y participe directement ! Il faut donc s’armer pour contrer ces théories. Et c’est ce que Rudy Reichstadt propose à son lecteur. Houellebecq, La biographie d’un phénomène - Denis Demonpion (Buchet-Chastel) Comment Michel Thomas est-il devenu Michel Houellebecq, l’écrivain français le plus traduit, le plus médiatique et le plus atypique du paysage ? Demonpion n’en est pas à son coup d’essai. Il étoffe ici sa première biographie non-autorisée datant d’il y a quinze ans. Éclairage d’un phénomène unique en son genre. À lire avant ou après Sérotonine.

Classiques belges réédités en poche