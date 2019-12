Les livres de 2019 à offrir: le choix de Christine Pinchart

Un petit tour des sorties 2019 à mettre sous le sapin, mélangées à quelques souvenirs de lectures inoubliables :

2019

Ceux que je suis, Olivier Dorchamps - Editions Finitude

Marwan et ses frères sont Français et ont des difficultés à admettre le souhait de leur père, d’être enterré au Maroc. Marwan est désigné pour prendre l’avion avec le cercueil, pendant que le reste de la famille s’entasse dans la voiture pour un périple de 2.500 Kilomètres, direction le sud. Un voyage qui va épousseter les secrets et révéler une histoire familiale plus complexe que la version officielle. Et puis il y a ce cimetière, si loin des nôtres, qu’il faut apprivoiser.

pour lire un extrait

Soeur, d'Abel Quentin - Editions de l'Observatoire

Jenny a quinze ans, elle aime Harry Potter et subit les petits problèmes que l'adolescence inflige à son corps et à son cœur. Mais un jour, une vexation plus cruelle que de coutume, va la faire basculer du côté sombre de l'existence. Là où on rattrape les âmes égarées avec des promesses d'éternité, une belle histoire d'amour et le quart d'heure de célébrité.

Je ne reverrai plus le monde, d'Ahmet Altan - Actes Sud

Ahmet Altan a écrit son dernier récit dans la cellule d'une prison turque, où il a été enfermé en 2016, sur un malentendu. Cet intellectuel, écrivain, brillant journaliste, a été condamné à la prison à perpétuité pour avoir lancé un message subliminal, au cours d'une émission télé où il était invité avec son frère. Message qui aurait mené au coup d'état... Petit bout par petit bout, le manuscrit d'Ahmet Altan a franchi les murs de la prison, grâce à son avocat.

Les actes, de Cécile Guidot - JC Lattès

Claire a rejoint, après un entretien d'embauche digne de la CIA, une prestigieuse étude notariale. Claire roule à moto, elle a des tatouages, pas encore de vie de famille, vient d’un milieu rural et ne possède pas tous les codes classiques du notariat. Claire est un ovni dans ce paysage poussiéreux, mais va mettre énormément d'humanité dans sa relation à la clientèle.

pour lire un extrait

Sur l'étagère des souvenirs :

La conjuration des imbéciles, de John Kennedy-Toole - Editions Robert Laffont : délicieusement culotté

Karoo, de Steve Tesich - Monsieur Toussaint Louverture : Un menteur, alcoolique et désabusé

Sukkwan Island, de David Vann - Editions Gallmeister : savoureusement tragique