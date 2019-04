Les libraires indépendants seront en fête ce 27 avril

Nicolas Javaux, libraire - 13/03/2019 Il en est convaincu, internet a complètement révolutionné les métiers du livre et le monde de l’édition. Pour lui, le web permet de partager davantage qu’auparavant. « On trouve aujourd’hui toute une communauté de lecteurs, blogueurs, Youtubeurs ou encore influenceurs, qui permettent de découvrir de nouveaux ouvrages. Je pense que c’est une bonne chose, tant pour les lecteurs que pour nous », se réjouit-il. Attention cependant au revers de la médaille. Impossible de parler des relations entre les libraires et le web sans mentionner les ravages du géant Amazon. « Un libraire ne peut pas disposer de tous les ouvrages disponibles. Vous faites des choix, en fonction de la taille de votre librairie. L’e-commerce propose l’intégralité du catalogue, ce qui fausse la donne chez les clients : ils croient que l’on peut tout avoir tout de suite », explique Nicolas. Pourtant, les lecteurs auraient tout à gagner s’ils privilégiaient le contact humain. « Les algorithmes ne constituent pas un véritable conseil. Ce n’est pas comparable à une discussion entre le libraire et son client. Parfois, et même souvent, cela ne les aide pas à trouver le livre qu’il leur fallait. »