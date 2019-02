Les jeunes ne lisent plus ! vous en êtes sûrs ?

C’est ce que nous entendons fréquemment dans les médias. Et pourtant, de nombreux préadolescents "avalent" les livres, se nourrissent de leurs lectures. A la bibliothèque Sésame à Schaerbeek, nous avons rencontré Sasha, 12 ans et Arthur, 11 ans. Ils partagent la même passion depuis l’enfance.

Sasha : Je lis tout le temps. Je loue chaque semaine plusieurs romans à la bibliothèque. Par exemple, j’aime beaucoup la série "La vie compliquée de Léa Olivier", ou "Le journal d’une grosse nouille". Mais j’aime aussi d’autres types de livres comme "Un sac de billes", qu’on a vu au cinéma. Je suis en train de le lire et j’adore !!! J’aime aussi "L’histoire d’Helene Keller" de Lorena Hickok, un livre qui me touche, ça me permet de découvrir ce que des personnes ont vraiment vécu (être sourde et aveugle dès l’enfance)

Pourquoi aimes-tu ces séries ?

Dans ces séries, ce sont des personnes beaucoup plus âgées. Donc je peux aussi m’imaginer moi plus tard, avoir des disputes avec mon amie, ou me retrouver dans le bureau du proviseur à cause d’une grosse bêtise. "La vie compliquée de Léa Olivier", c’est un livre qui est écrit qu’avec des mails et des textos. Et donc ça ça veut vraiment dire que nous sommes en 2018-2019 ! C’est vraiment nouveau avec les tablettes, les smartphones, les ordis…

Mais ça raconte une histoire ?

Ça raconte l’histoire d’une fille qui a déménagé, et qui doit laisser toute sa vie derrière elle, et donc qui continue à communiquer avec ses amis et son amoureux.