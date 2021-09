Les festivités de la Langue Française en Fête se prolongent jusqu’au 27 septembre

Seulement, ces derniers mois ont été exceptionnels. Alors, à circonstances exceptionnelles, fête exceptionnelle : la Langue française en fête se prolongera du 17 au 27 septembre dans plusieurs lieux de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais plus particulièrement dans les communes du Nord-Ouest : Berchem-Saint-Agathe, Ganshoren, Jette et Koekelberg qui portent ensemble le titre de "Ville des mots 2021" .

Chaque année, dans les environs du 20 mars se déroule La Langue Française en fête . Cette semaine, censée célébrer la Francophonie , est organisée depuis 1995 et ravit les amoureux de la langue. Des activités sont organisées pour l’occasion, partout en Wallonie et à Bruxelles pour retrouver le goût des mots.

Le programme, qui vise tous les publics et tous les âges, est varié et complet : ateliers d’écriture, d’initiation en langue des signes, découverte des programmes audiovisuels, départ en tuk-tuk, sérigraphie mobile, caricatures et puis petite restauration et bars.

C’est le thème de l’air qui a été choisi pour cette édition 2021, autour du slogan "Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air ". Après cette période compliquée, la fête autour des mots est un moyen agréable de rappeler l’importance des liens sociaux mais aussi que quiconque, quel qu’il soit, peut se les approprier et laisser libre cours à leur imagination à travers eux.