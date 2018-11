Les cartographies imaginaires de Tolkien, Rowling dans un atlas

Des cartes littéraires, inspirées par les univers d’auteurs célèbres viennent d’être regroupées par Philip Pullman dans un livre qui devrait ravir les adeptes du genre. The Writer’s Map est édité par Huy Lewis-Jones et est sorti en octobre 2018.

Les cartes, qu’elles soient réelles ou fictives, ont le pouvoir de faire voyager, à travers l’espace mais aussi à travers le temps. Les enfants comme les adultes sont fascinés par les détails de la cartographie, la reproduction des reliefs, le détourage des côtes et la grandeur des océans. Les cartes nous renvoient aussi au progrès puisqu’à la vue d’une mappemonde, on peut mesurer notre chance à pouvoir nous déplacer d’un point A à un point B en un temps relativement court. Les cartes sont définitivement liées au voyage et à l’imagination.

Mettez une carte au début d’un libre et tout le monde saura qu’une aventure est en marche.

Certains écrivains s’amusent à créer une cartographie liée aux pérégrinations de leur(s) personnage(s). Thomas Moore est un des premiers à avoir imaginé et couché sur papier ses fameuses cartes de l’Utopie, que l’on retrouve dans The Writer’s Map. On y retrouve également la Terre du Milieu de JRR Tolkien, L’île au trésor de Robert Louis Stevenson, la carte du maraudeur de JK Rowling etc. Philip Pullman a compilé ses cartes favorites et toutes ses inspirations, pour un résultat de 167 pages en couleurs aux atours médiévaux, de science fiction, classiques ou comics.

Retrouvez le livre à vendre ici.