Les bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles fêtent leur centenaire

Ce 17 octobre, les bibliothèques célèbrent 100 ans de reconnaissance publique. À cette occasion, plus de 200 activités sont proposées en bibliothèque et la plupart d’entre elles ouvrent exceptionnellement leurs portes le dimanche 17 octobre.

Il était une fois, en 1921, une loi pour éduquer

La fabuleuse histoire des bibliothèques a commencé le 17 octobre 1921 avec la " Loi Jules Destrée " du nom du célèbre homme politique, Ministre des Arts et des Lettres de 1919 à 1920. Cette loi est à l’origine du développement du réseau des bibliothèques publiques, ouvertes à toutes et tous. Après la première guerre mondiale, Jule Destrée aura à cœur de développer les bibliothèques afin de renforcer l’éducation et l’accès au savoir. Dites alors " populaires ", les bibliothèques deviennent " publiques ".

Aujourd’hui, des bibliothèques lieux de culture

100 ans plus tard, les bibliothèques se définissent davantage comme des opérateurs culturels. Elles œuvrent dans la gestion de projets culturels et non plus uniquement dans la gestion de leurs ressources. Ces projets s’articulent souvent autour d’une politique de sensibilisation qui tend à mettre en contact les livres et les populations dites " éloignées " de la lecture.

Bon an, mal an, les 500 bibliothèques francophones du pays attirent environ 800 000 personnes. Si il s'agit souvent de collectivités, comme les écoles, les particuliers restent très nombreux à franchir les portes de ces établissements, et pas seulement pour emprunter un livre ou lire le journal en salle de lecture.

Des animations variées, ancrées dans les questionnements de société

Les bibliothèques publiques proposent de multiples animations. De façon " traditionnelle ", on suit en bibliothèque des ateliers d’écriture, des lectures, on partage ses coups de cœur dans des clubs de lecture ou on y rencontre un auteur.trice. Mais aussi, de façon plus inattendue, pour échanger des graines à la "grainothèque ". L’écologie et la transition énergétique en font l’objet de conférences et d’ateliers. On assiste en bibliothèque à des projections de documentaires, à un spectacle ou joue à des jeux de société, des jeux vidéo, des escape games. Surprenantes, inattendues, les bibliothèques ont décidé de marquer le coup pour leurs 100 ANS et proposent une variété d’évènements qui vont vous donner envie de franchir leurs portes.