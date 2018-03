Les archives de Hugo Claus exposées à Anvers

L'exposition intitulée "Hugo Claus - Achter vele maskers" s'est ouverte jeudi à l'Antwerpse Letterenhuis. Elle passe en revue la vie et l'oeuvre de l'écrivain et réalisateur décédé il y a 10 ans. La comédienne Hilde Van Mieghem, amie de Claus, en est la commissaire. Elle s'est immergée un an durant dans les riches archives laissées par l'écrivain et désormais détenues par la maison littéraire anversoise. L'expo met l'accent sur les nombreux éléments autobiographiques présents dans l'oeuvre de Hugo Claus - notamment les années de guerre et ses amours -, des sujets qu'il a peu évoqués au cours de sa carrière.

"Achter vele maskers", que l'on pourrait traduire par "Derrière de nombreux masques", fait référence à l'aura mystérieuse qui entourait Hugo Claus et le choix de Hilde Van Mieghem de montrer, dans ses archives, l'homme derrière l'écrivain.

L'expo est divisée en quatre espaces circulaires décrivant autant de phases importantes de sa vie: sa jeunesse (1929-1949), la période où il s'épanouit en tant qu'écrivain et la rencontre avec sa première épouse Elly Overzier (1949-1969), ses liaisons avec Kitty Courbois et Sylvia Kristel (1969-1980) et son installation à Anvers puis en Provence avec sa seconde femme Veerle de Wit (1980-2008). Claus s'y exprime avec ses propres mots via des extraits de journaux intimes, de fragments de son oeuvre manuscrits, des scènes de ses films, des couvertures de livres et des versions digitalisées de ses peintures et de ses poèmes.