Les 10 romans sélectionnés pour le Prix Première sont connus

Le jury, présidé par Laurent Dehossay , est composé de 10 auditrices et auditeurs choisis par la RTBF, parmi celles et ceux qui auront adressé leur candidature et lettre de motivation à La Première. La délibération et la proclamation auront lieu lors de la Foire du Livre de Bruxelles, le jeudi 14 février.

Adeline Dieudonné est née en 1982. Elle habite Bruxelles. Dramaturge et nouvelliste, elle a remporté grâce à sa première nouvelle, "Amarula", le Grand Prix du concours de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle a publié une nouvelle, "Seule dans le noir" aux éditions Lamiroy, et une pièce de théâtre, "Bonobo Moussaka", en 2017. "La Vraie Vie" est son premier roman.

Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents. Et celle des cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La mère est transparente, amibe craintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère, Gilles, elle tente de déjouer ce quotidien saumâtre. Ils jouent dans les carcasses des voitures de la casse en attendant la petite musique qui annoncera l’arrivée du marchand de glaces. Mais un jour, un violent accident vient faire bégayer le présent. Et rien ne sera plus jamais comme avant.

Ludovic-Hermann Wanda , né en 1981 à Paris, a grandi en région parisienne, dans la violence et la brutalité. À 20 ans, il est incarcéré à Fleury-Mérogis pour trafic de drogue. Il y entame des études. Il est à présent diplômé en maths et en philosophie. Il est aussi bilingue : français des banlieues et français littéraire n’ont aucun secret pour lui. "Prisons" est son premier roman.

Frédéric, "Black" des banlieues, est un dealer à succès. Arrêté, il découvre en prison le pouvoir des mots et de la belle langue. Comment partager sa passion ? Il commence avec son compagnon de cellule, un "feuj à qui il enseigne le français sans wesh, blédard ou bâtard. Frédéric y croit : sa libération passera par les mots et la connaissance. Il lutte, s’appuie sur la confiance en son Dieu, résiste à Satan qui veut le ramener à la vie passée, agit sous le regard médusé de la République.

"Ça raconte Sarah", sa beauté mystérieuse, son nez cassant de doux rapace, ses yeux comme des cailloux, verts, mais non, pas verts, ses yeux d’une couleur insolite, ses yeux de serpent aux paupières tombantes. Ça raconte Sarah la fougue, Sarah la passion, Sarah le soufre, ça raconte le moment précis où l’allumette craque, le moment précis où le bout de bois devient feu, où l’étincelle illumine la nuit, où du néant jaillit la brûlure. Ce moment précis et minuscule, un basculement d’une seconde à peine. "Ça raconte Sarah", de symbole : S.

Née à Mons (Belgique) en 1983, docteure en Art et Histoire, Aliénor Debrocq vit à Bruxelles où elle est journaliste, professeure de littérature et maman de deux petites filles. Elle est immergée depuis toujours dans les livres et les histoires, et l’écriture de fiction donne sens à sa vie dès l’adolescence. Depuis 2013, elle a bénéficié de plusieurs bourses et résidences, publié deux recueils de nouvelles aux Éditions Quadrature et reçu le Prix Franz De Wever 2017 de l’Académie royale de langue et littérature françaises de Belgique. Elle travaille actuellement à un nouveau livre grâce à l’aide de la Fondation de mécénat privé Spes et anime ponctuellement des ateliers d’écriture. "Le tiers sauvage" est son premier roman publié.

Pour Clara Clossant, trente ans, née le jour de la catastrophe de Tchernobyl, la vie est trouée de toutes parts. Croyant fermement au pouvoir des histoires, elle est persuadée que si l’on tombe dans le bon trou, celui de la fiction, du lapin blanc, il se peut qu’on ait une seconde chance, qu’on puisse battre les cartes une nouvelle fois. C’est ce qui lui arrive lorsqu’elle croise la route de Marcus Klein, auteur à succès récemment débarqué de Paris à Bruxelles. Agacée par sa popularité, elle décide de mener son enquête pour en faire un roman. Mais les livres qu’on imagine sont rarement ceux que l’on écrit et, bientôt, l’intrigue se déforme sous ses yeux sans qu’elle puisse contrôler ce qui se glisse dans les interstices entre le réel et la fiction.

Estelle-Sarah Bulle est née en 1974 à Créteil, d’un père antillais et d’une mère belge. Après des études à Paris et Lyon, elle travaille dans des cabinets de conseil, puis dans plusieurs institutions culturelles. Elle vit dans le Val-d’Oise. "Là où les chiens aboient par la queue" est son premier roman.

Une jeune femme née en banlieue parisienne, que seuls sa couleur de peau et des souvenirs de vacances relient à la Guadeloupe d’où est originaire son père, s’interroge sur son identité métisse. À sa demande, Antoine, une vieille tante baroque et indomptable, déroule l’histoire de leur famille, les Ezechiel, qui épouse celle de l’île dans la seconde moitié du XXe siècle. Dans un récit bouillonnant, entrecoupé par les commentaires des autres membres de la famille, Antoine raconte : l’enfance dans la campagne profonde entre un père un peu brigand et une mère à la peau claire prématurément disparue, les splendeurs et les taudis de Pointe-à-Pitre, le commerce dans la mer des Caraïbes, les traditions et les croyances, l’irruption de la modernité, les rapports hommes-femmes, les clivages d’une société très hiérarchisée… Au fil des échanges se dessine aussi l’état d’esprit de cette génération d’Antillais, "immigrés de l’intérieur", qui choisiront de s’installer en métropole. Porté par des personnages inoubliables et une langue bluffante d’inventivité, "Là où les chiens aboient par la queue" restitue toutes les nuances de la culture guadeloupéenne, ses richesses et ses blessures secrètes.

Adar Cardoso et Faustino da Silva, deux petits garnements des rues pauvres de Lisbonne, rois de la bêtise, spécialistes ès-rapine de pâtés, tripailles et saucisses, sont attrapés par un curé qui les enferme dans la crypte de son église et se promet de les éduquer à coups de claques. Nous sommes en 1488, juste avant la diffusion de l’imprimerie dans la péninsule ibérique. Se voyant mourir de faim, Adar trouve un vieux codex écrit sur le plus fin vélin et le mange en entier. Le livre était empoisonné, voilà l’enfant condamné à hanter les bibliothèques de Lisbonne à la recherche d’autres précieux codex. Il n’aura de cesse de les mettre en charpie et de les dévorer, devenant ainsi le "Mangeur de Livres", celui dont tout le monde veut la mort. Un premier roman hautement rabelaisien, entre la violence et le rire, qui par une diabolique métaphore, nous entraîne dans l’aventure du livre.

À 14 ans, en 1984, le narrateur, Thomas Bentley, apprend de sa mère que son père selon l'état-civil n'est pas son père naturel. Quant à l'identité de celui-ci, elle prétend ne pas s'en souvenir: étreinte fugitive prétend-elle, erreur ou plaisir de jeunesse... Du coup, bien sûr, le garçon secoué par cette révélation va se lancer d'abord dans des rêveries et des questionnements longtemps stériles. Puis, à compter de l'apparition de quelques photos et indices, et surtout d'un aveu de sa mère à l'occasion d'une exposition de photos d'un certain Grégoire Tollian, il va se lancer dans une véritable enquête qui le conduira jusqu'en Asie. Son père Grégoire (Krikor) Tollian, Français d'origine arménienne, fils d'un résistant victime des nazis, photographe de guerre durant la guerre du Vitenam, a disparu en 1970 au Cambodge. De relais en relais, d'une vieille dame qui reconnaît en lui les traits de son fils disparu à un ancien reporter au Vietnam, en passant par le directeur de l'agence pour laquelle il travaillait, le narrateur remonte dans le temps et découvre la personnalité complexe de ce père, témoin fasciné des convulsions de la seconde moitié du vingtième siècle. En fait, la plupart des pièces du puzzle se trouvaient en France. Cependant la dernière, énigmatique, lui est livrée en Chine, en 1996, par un Vietnamien, Phuc Doan, qui lui laisse entendre que Grégoire Tollian a peut-être choisi une autre vie - alors même qu'il savait la mère de Thomas enceinte. Celui-ci accepte cette hypothèse, et se tourne vers la jeune femme, enceinte de lui, qui attend son retour en France.

Alexandre Lenot - Écorces vives (Actes Sud)

Alexandre Lenot - © Jane Burke

C’est une région de montagnes et de forêts, dans un massif qu’on dit Central mais que les routes nationales semblent éviter. L’hiver y est glacial, les gens sont aussi frustes que taiseux, les jeunes fuient ou ont déjà renoncé au départ avec amertume, les vieux règnent en attendant la fin. Les citadins, les étrangers qui ont choisi de venir et sont restés aiment cette terre dure et belle. Mais ils ne sont pas les bienvenus : qui n’est pas né ici est un intrus ; qui respecte la nature pour ce qu’elle est, sans songer à la posséder ou à l’asservir, est un danger. Éli fait partie de ces indésirables. Il vient d’incendier la ferme dans laquelle il espérait un jour voir jouer ses enfants puis il a disparu dans les bois, comme pour abrutir un chagrin indicible. Le bruit court désormais avec une hostilité croissante : un rôdeur hante les lieux et constituerait une menace à l’ordre ancien du pays. La jeune fille qui le recueille est elle aussi venue là pour oublier, et elle a trouvé dans ces paysages et les chevaux dont elle s’occupe une raison de vivre. Ensemble, ils veulent réveiller la terre, la rendre à sa sauvagerie originelle qui les contamine et les libère.

pour lire un extrait

Roman noir, fable sociale et western rural, Écorces vives est construit sur une tension sourde qui va crescendo, un entrelacs de non-dits définitifs, de préjugés irréconciliables et de rancœurs séculaires. Porté par une écriture âpre et contemplative, ce premier roman est un hommage fervent aux âmes mélancoliques et indomptables. Car il faut se méfier de la terre qui dort…

Alexandre Lenot est né en 1976. Il vit à Paris et écrit également pour le cinéma, la radio et la télévision. "Écorces vives" est son premier roman.