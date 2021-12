Le tome 100 de One Piece sort ce mercredi, du jamais vu dans le monde des mangas

Avec 250.000 exemplaires en librairie, la publication du tome 100 de la série One Piece mercredi est le plus gros lancement jamais vu dans le manga en France , selon l’éditeur Glénat.

"250.000, c’est le tirage d’un prix Goncourt", dit à l’AFP le responsable éditorial manga de Glénat, Benoît Huot.

Mais la comparaison s’arrête là : il s’agit d’une série, le prix est plus bas (6,90 euros, 10,75 euros pour l’édition collector), et le lectorat très jeune. Et par ailleurs, ce quart de million d’exemplaires est peu de choses face aux 490 millions vendus, tous tomes et toutes langues confondues, depuis près de 25 ans.

One Piece raconte l’histoire de pirates en quête d’un trésor fabuleux, et d’un personnage qui veut devenir roi des pirates, Luffy, vêtu de son célèbre chapeau de paille.

L’originalité du scénario, le mystère des personnages, le dosage subtil entre humour, combats, émotions et flash-backs ont assuré un succès mondial.