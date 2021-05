Le succès fulgurant d’une inconnue, la romancière Virginie Grimaldi

Une notoriété faible, une présence discrète dans les médias et le silence de la critique n’empêchent pas l’écrivaine Virginie Grimaldi de rencontrer un succès fou avec ses romans "qui font du bien". Et le phénomène n’en est qu’à ses débuts.

La libraire salue aussi le don de la romancière pour " entretenir une communauté " sur Facebook et Instagram, où l’autrice plaisante beaucoup, et se laisse aller à la confidence. Comme, en avril, le souvenir d’une fausse couche.

Pour Marie-Aurélie Buffet, de la librairie Mollat à Bordeaux, "de plus en plus des clients viennent avec une demande spécifique : des livres lumineux, qui leur permettent de s’élever au-dessus de la dureté de la vie . Le succès de Virginie Grimaldi est facile à comprendre, avec des romans qui s’adressent à tout le monde, et des émotions, des sentiments dans lesquels chacun peut se reconnaître".

Ses romans dits "feel good" (qui font du bien) racontent tous la même chose. La narratrice et héroïne, jeune femme moderne évoluant dans la classe moyenne, se sort d’une situation personnelle compliquée par son opiniâtreté et sa vivacité d’esprit.

Tout chez Virginie Grimaldi participe à se plonger dans la situation, avec une héroïne à la vie assez commune d’un point de vue sociologique, qui peut faire d’elle la voisine, la meilleure amie, la fille, la nièce de millions de Françaises… "Une identification optimiste", d’après Marie-Aurélie Buffet.

Son ascension a surpris les spécialistes. Dans "Best sellers, l’industrie du succès", livre de chercheurs paru en janvier chez Armand Colin, un chapitre sur "Les livres qui font du bien" évoque ses toutes les concurrentes de Virginie Grimaldi (Raphaëlle Giordano, Agnès Ledig, Anna Gavalda, Katherine Pancol, Agnès Martin-Lugand)… Et pas elle. Pourtant, beaucoup de lecteurs trouvent qu’elle écrit mieux : moins de formules toutes faites, des rebondissements mieux amenés, des scènes et dialogues plus crédibles.

Michel Murat, agrégé et docteur en lettres, estime que le génie de ces autrices est de reprendre les thèmes du développement personnel "en les habillant d’une enveloppe romanesque".

"Il ne faut pas avoir de dédain pour ces livres. Mais pas les soumettre non plus à un jugement classiquement littéraire, sinon on ne voit que les clichés", explique-t-il à l’AFP. "Ils sont conçus et marketés en fonction d’attentes particulières. Je fais le parallèle avec les crèmes anti-rides : on essaie, ça ne coûte pas cher et ça réconforte".