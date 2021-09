Le Salon du Livre Rare et des Expert en Objets d'art revient à Paris

Le Salon du Livre rare et des Experts en Objets d'art se tiendra du 24 au 26 septembre à Paris. L'occasion pour le grand public de découvrir des autographes, lettres et manuscrits d'exception, rarement exposés. A vos agendas !

C'est l'un des grands rendez-vous de l'agenda culturel automnal. Le Salon du Livre rare et des Experts en Objets d'art investira le temps d'un week-end le Grand Palais Éphémère, cet imposant édifice de 10.000 m2 conçu par l'architecte Jean-Michel Wilmotte pour suppléer le Grand Palais, fermé pour travaux jusqu'en 2023.

Quelque 170 libraires, artisans du livre et galeristes d'estampes et de dessins participeront à cette 33ème édition. Le salon a réussi à attirer des marchands étrangers tels que les Londoniens Peter Harrington et Shapero Rare Books, les Allemands Michael Kühn, Hans Lindner et F. Neidhardt, ou encore le Japonais Kagerou Bunko. L'Américain Bruce McKittrick fera également son grand retour Salon du Livre rare et des Experts en Objets d'art, tandis que les Espagnols Anticuaria Astarloa et Libreria Anticuaria Mundus Libri y participeront pour la première fois.

