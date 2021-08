Le retour de l’auteure Christine Angot, narratrice apaisée, femme toujours en colère

L’écriture de Christine Angot s’est apaisée, et son dernier livre, "Le Voyage dans l’Est", est l’un des plus posés qu’elle ait écrits.

Mais la romancière, à 62 ans, est toujours en colère contre le traitement réservé aux victimes d’inceste.

Ce récit clair et structuré, aux éditions Flammarion, revient sur les épisodes de viols subis par l’autrice de la part de son père. Ils avaient déjà donné lieu à deux livres très durs, "L’Inceste" (1999) et "Une semaine de vacances" (2012).

Christine Angot y tient : à chaque roman, la narratrice n’est pas tout à fait elle-même, et jamais la même.

Cette fois-ci, "dans la narration, c’est posé de manière relativement calme, et sans les accès de colère que pouvait avoir la narratrice de 'L’Inceste' par exemple. C’était une jeune femme adulte dans un état différent, et avec une écriture plus expressionniste peut-être. Là c’est totalement autre chose : à cet instant il se passe ça, à cet autre instant, ça, et ça, et ça", explique-t-elle à l’AFP.

pour lire un extrait en ligne

Ce "calme" face à l’horreur des faits surprend au départ, après une œuvre réputée difficile d’accès. Mais le lecteur y gagne de précieux repères pour la compréhension d’un écrivain qui a suscité haines et admirations peut-être excessives.