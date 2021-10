Le projet "Seconds souffles" au PointCulture de Louvain-la-Neuve : réinventer nos mythes fondateurs pour se les réapproprier

Légendes, mythes, contes et fables… Nos sociétés sont construites sur des récits qu’on se raconte et qui fondent notre rapport à l’histoire. À l’occasion de trois ateliers, le PointCulture de Louvain-la-Neuve et le centre culturel du Brabant Wallon (CCBW) travaillent ensemble sur ces imaginaires collectifs avec une volonté bien claire : se les réapproprier pour les réinventer. En effet, le credo de PointCulture pour cette nouvelle saison est le suivant : tout peut changer par la culture. Pour les partenaires du projet Seconds souffles, c’était donc tout naturellement qu’ils ont contacté l’institution louvaniste afin de travailler ensemble.

Destinés au public Article 27, deux ateliers ont déjà eu lieu et ont permis des rencontres riches, mélangeant les âges et les situations sociales. Etudiants, personnes âgées ou isolées… Tous ont pu se retrouver autour de cette thématique dans un lieu bienveillant. De ces rencontres, il reste des traces sonores et visuelles. Elles seront présentées lors d’une exposition dans les locaux de PointCulture, afin de démontrer ce qu’il s’est fait, dit ou rêvé durant ces moments.