Le prochain roman Millennium s'intitulera "The Girl Who Lived Twice"

La saga Millénium, démarrée par le défunt auteur suédois Stieg Larsson, se poursuivra l'année prochaine sous la plume de David Lagercrantz. Le sixième roman de la série policière paraîtra à l'été 2019, à en croire Quercus Books, dont la filiale MacLehose Press publie les romans au Royaume-Uni.

Peu de détails ont été révélés concernant ce roman à venir. Ce sera le troisième opus sous la houlette de l'écrivain David Lagercrantz après "The Girl in the Spider's Web" ("Ce qui ne me tue pas") et "The Girl Who Takes an Eye for an Eye" ("La fille qui rendait coup pour coup"). Ce dernier a repris la saga Millénium après la mort de Stieg Larsson, le créateur de la trilogie à succès adaptée à plusieurs reprises à l'écran.

On notera que le film adapté du roman de Lagercrantz, "Ce qui ne me tue pas", est actuellement à l'affiche en France avec notamment l'actrice Claire Foy. Le prochain roman de la saga, intitulé en anglais "The Girl Who Lived Twice", paraîtra le 22 août 2019.

L'année dernière, David Lagercrantz a confié à The Bookseller qu'il pensait que son prochain roman de la série littéraire serait son dernier, mais reste à savoir si son départ scellera la fin de la saga.