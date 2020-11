Le prix Médicis du roman français pour Chloé Delaume

Le prix Médicis du roman étranger à Antonio Muñoz Molina pour "Un promeneur solitaire dans la foule" - © Seuil

Le prix Médicis du roman étranger est allé à Antonio Muñoz Molina pour "Un promeneur solitaire dans la foule" (Seuil).

Cet Espagnol de 64 ans avait publié en 2018 cette déambulation dans les métropoles où il a vécu, Madrid, Lisbonne, Paris et New York, et où il réfléchit à la beauté du monde, celui des artistes, et à sa laideur, celui des capitalistes. "C’est une rêverie qui va nous permettre en ces temps de confinement de nous promener dans les villes et dans les rêves", a affirmé Marie Darrieussecq.