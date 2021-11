Le prix du livre politique de la foire de Liège attribué à François Ost

Le prix du livre politique a été attribué vendredi soir à François Ost, pour son livre "De quoi le Covid est-il le nom ?", dans le cadre de la 14e édition de la foire du livre politique de Liège, qui se déroule ces 19 et 20 novembre en Cité ardente.

Pour plus d’informations sur l’événement : La foire du livre politique

"De quoi le Covid est-il le nom ?" est paru en mai 2021 aux Editions Académie. L’auteur, François Ost, est juriste et philosophe, professeur émérite invité à l’Université Saint-Louis de Bruxelles et professeur honoraire à l’Université de Genève. Ancien vice-recteur de l’Université Saint-Louis, il est membre de l’Académie royale de Belgique et président-fondateur de l’Académie européenne de théorie du droit. Il a publié une vingtaine d’ouvrages en théorie et philosophie du droit, dont la plupart font l’objet de traductions.