Le Prix Detry a été décerné à Catherine Wilquin pour une thèse intitulée "L'art face au chaos"

Philippe Detry est le fils de Jacques Detry, le Président fondateur des Amis du Musée Rops. Tous les trois ans il remet un prix qui récompense une discipline artistique ou scientifique :

"Que ce soit l'histoire, la gravure, la restauration... Tout ce qui permet de valoriser l'oeuvre de Rops. Nous avons mis une limite d'âge qui est de 30 ans, parce que mon père aimait la jeunesse, il avait été professeur, il était confronté à des jeunes qui voulaient se lancer dans la vie. L'idée a donc été de donner ce coup de pouce à des jeunes qui apportent quelque chose de nouveau et d'accompli. Il ne s'agit pas d'un projet. Il y a une commission qui peut varier en fonction du sujet, puisqu'il est parfois nécessaire d'aller chercher des experts.

Nous avons récompensé un travail de longue haleine, puisqu'il s'agit d'une thèse d'une étudiante à l'ULB, qui a pour thème : L'art face au chaos : perceptions et représentations de la guerre franco-prussienne et de la commune de Paris (1870-1871). Un ouvrage fait scientifiquement. Cela doit d'ailleurs être le cas, une recherche scientifique ou artistique. C'était intéressant de voir comment la guerre influence les artistes et comment ils peuvent à leur manière, ou l'exprimer, ou avoir finalement une capacité de faire évoluer les choses positivement, par rapport aux atrocités que les guerres peuvent suggérer. Et on a trouvé que le sujet était en adéquation avec le moment que l'on vivait."

Catherine Wilquin a reçu le prix Detry, elle a 25 ans et elle a terminé ses études il y a un an. Le sujet est l'étude de la relation entre Rops, Manet et Maximilien Luce, et la relation entre ces artistes et les événements de 1870-1871 :

"Le choix des trois artistes se fait par vagues successives. Etant historienne à la base, je voulais travailler sur l'art social, et je m'étais intéressée à la figure de Luce. Et puis j'ai pris connaissance des croquis de guerre de Rops, qui m'ont vraiment interpellée, et il se trouve qu'à ce moment là, venait d'être éditée la correspondance de Manet, sur le Siège et la Commune de Paris. Après un premier survol général, les liens à faire se sont révélés."