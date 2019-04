Le prix commémoratif Astrid-Lindgren attribué à l'auteur néerlandophone Bart Moeyaert

Bart Moeyaert a reçu mardi, à la Children's Book Fair de Bologne, le prix littéraire commémoratif Astrid-Lindgren, considéré comme le Prix Nobel de la littérature jeunesse. Il remporte ainsi la somme de 480.000 euros, indique le Fonds flamand pour la littérature (Vlaams Fonds voor de Letteren).

Le prix Astrid-Lindgren a été créé par le gouvernement suédois en 2002, année de la disparition d'Astrid Lindgren, créatrice de Fifi Brindacier.

Bart Moeyart est un auteur belge néerlandophone, né en 1964 à Bruges. Il a été nommé pour la seizième fois pour le prix. Le jury a choisi Bart Moeyaert parmi une liste de nominés provenant de plus de 60 pays. Les organisations qui promeuvent la littérature pour enfants et les jeunes peuvent nommer un ou plusieurs auteurs, illustrateurs ou conteurs.

"Le fait que Moeyaert reçoive effectivement ce prix est un atout majeur pour l'image internationale de la littérature flamande", souligne le Fonds flamand pour la littérature.

Bart Moeyaert avait 19 ans lorsqu'il a fait ses débuts en 1983. Son travail est publié en néerlandais par Querido et a depuis été traduit dans plus de vingt langues. L'auteur a reçu à peu près tous les prix en néerlandais et internationaux de littérature pour enfants.