Le premier trophée de l'édition va à des éditeurs de mangas

Beyond the Clouds, le teaser - 11/12/2019 Avant la découverte en manga des aventures de Mia et Théo, nos deux jeunes attachants héros, les éditions Ki-oon vous présentent un premier trailer enchanteur. Et celui-ci a une histoire bien particulière. La chanson en japonais que vous entendez dans cette bande-annonce a en effet été composée par une jeune professeure de piano, amie intime de l’auteure Nicke ! C’est la lecture de Beyond the Clouds qui lui a inspiré la mélodie, ainsi que les paroles ! Ces deux œuvres uniques se mêlent, pour donner un trailer tout en douceur et en poésie, à l’image de la série… À mi-chemin entre les films de Ghibli et les mondes de Final Fantasy, l’univers poétique de Beyond the Clouds vous entraînera sur les pas de deux adolescents hors du commun : Théo, le jeune bricoleur de génie, et Mia, la jeune fille ailée ! Paroles, composition et interprétation de la musique par Tsuu AIZAWA.